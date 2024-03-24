مسلسل المعلم الحلقة 14..مصطفى شعبان يتخذ قرارا مفاجأ رغم خسارته السمك

بدأت الحلقة 14 من مسلسل المعلم، بقيام «دياب» زوج شقيقة مصطفي شعبان، بجلب مبلغ مالي لمصطفى شعبان، حتى يقوم بسداد ديونه بعد خسارته لبضاعة السمك، وسط حالة من استعجاب الأخير بسبب المشاكل الموجودة بينهما.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل المعلم

فوجئ مصطفى شعبان من طلب «دياب» بعد إعطائه المال، بأنه يريد إمضاءه على عقد بيع منزله، مقابل المبلغ، ليدخل مصطفى شعبان «المعلم» في حالة من الغضب.

ويقوم مصطفى شعبان بالاتفاق مع أحمد عبد الله محمود، لتوفير عدد من البلطجية وذهابهم إلى السويس لجلب السمك مرة أخرى.

حيلة من أحمد بدير

وتنتقل الأحداث بعد ذلك إلى منزل أحمد بدير، إذ تبين أن «دياب» أعطى الأموال إلى مصطفى شعبان، بناء على تعليمات سلوي خطاب، حتى يذهب إلى السويس ويجلب بضاعة السمك، كحيلة منهم لخروج المخدرات من الميناء بطريقة بسيطة.

موعد عرض مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض يوميا، علي شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، بالإضافة إلى منصة واتش ات الرقمية.