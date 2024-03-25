يواصل الفنان أحمد مكي «الكبير أوي»، محاولات التخلص من العفريتة لوجي «شيماء سيف»، التي أحضرها نفادي «حاتم صلاح» بتعويذة من الإنترنت خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي8.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 15

ويكون العرض الأول لمسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 15 في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على نفس القناة في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي للعرض الأول، ومرة أخرى في تمام الساعة 3 مساءً، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 8 العديد من الأحداث الشيقة، إذ ظهرت العفريتة لوجي التي تجسدها شيماء سيف، بعد تحضير نفادي لها عن طريق تعويذة معلنة أنها كانت زوجة الكبير هبل، عم الكبير أوي الذي كان يهوى تحضير الجن، وتزوجها عرفيًا منذ 95 عاما، ومن وقتها وهي بعيده عن عالمها بسبب رفضه تزوجها من الإنس، وطلبت من الكبير أن يبحث عن عقد الزواج العرفي.