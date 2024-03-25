مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 14.. أحمد مكي داخل غرفة الأسرار

شهدت الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يعرض يوميًا على قناة on عقب أذان المغرب، العديد من الأحداث المثيرة التي جذبت الجمهور.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 8

وكانت الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي لها طابع كوميدي مميز بظهور الفنانة شيماء سيف والتي جسدت دور العفريتة لوجي والتي حضرها نفادي عن طريق الخطأ من تعويذة على الإنترنت.

لتكشف لوجي للكبير أنها كانت زوجة شقيق جده حيث تزوجها عرفيا بعد أن حضرها رغم اعتراض أهلها أن تتزوج من الأنس إلا أن حبها له كان أقوى، وبعد أن اكتشفت خيانته فوجئت بزواجه من الأنس وعند مواجهته قرأ تعويذة جعلها محبوسة 95 سنة.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 14

وطلبت من الكبير أوي أن يأتي لها بعقد الزواج العرفي من غرفة جده حتى تستطيع العودة لأهلها، ويدخل الكبير الغرفة ويوجد بها العديد من الأسرار الغريبة منها عدد من الجوابات الغرامية ولاب توب وعصير مانجو فريش، وكتاب مسحور.