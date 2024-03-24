تستعد مديرية أوقاف الإسماعيلية في الفترة الحالية للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مع رفع حالة الطوارئ خاصة في المساجد الكبرى بالمدينة والمراكز والقرى، بالتزامن مع إعلان موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 25-3-2024 ومواقيت الصلاة.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 25-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن هيئة المساحة المصرية أعلنت عن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 25-3-2024 في تمام الساعة الرابعة و20 دقيقة، فيما يأتي موعد السحور اليوم الاثنين 25-3-2024 في تمام الساعة الثانية صباحا، ويحين موعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة صباحا.

موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 25-3-2024 في تمام الساعة الرابعة و35 دقيقة بعد ربع ساعة من أذان الفجر في المحافظات.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 25-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 25-3-2024، نحو 14 ساعة ودقيقة واحدة.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إنه يجري التجهيز لإعلان قائمة المساجد التي ستقام بها صلاة التهجد في مختلف الأحياء والمراكز والمدن، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية طوال العشر أيام الأخيرة في شهر رمضان المبارك.