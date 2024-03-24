الدعاء المستجاب في صلاة الفجر.. اللهم احفظنا من شتات الأمر

الدعاء في صلاة الفجر لا يقتصر على العبادة فحسب، بل يتعداها إلى تأثير إيجابي يمتد إلى جوانب حياتية عدة، ففي هذه الساعات الباكرة، تكون النفس مٌتجددة والقلب مٌتفتحاً لاستقبال الرحمة والبركة، ويعزز الدعاء في هذا الوقت القريب من الفجر الروحانية ويعزز الإيمان، مما يجعل الفرد أكثر تواصلاً مع الله، إعمالا لقوله تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ».

فضل الدعاء في صلاة الفجر

الدعاء في الفجر يعمل على تهيئة النفس لبداية يومها بطاقة إيجابية وثقة بأن الله سيقودها خلال يومها برعايته ورحمته، كما أن الدعاء في صلاة الفجر يساعد على تركيز الفرد وتهيئته للتفكير والعمل الإيجابي خلال اليوم، وبهذا يصبح للدعاء في صلاة الفجر دور كبير في بناء العلاقة الروحية مع الله وتعزيز الإيجابية والتفاؤل في الحياة اليومية.

أفضل صيغ الدعاء في صلاة الفجر

ومن الصيغ المحببة والمتداولة في الصلوات الجهرية ضمن دعاء صلاة الفجر: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْت، اللهم احفظنا من شتات الأمر، ومسِّ الضرِّ وضيق الصدر وعذاب القبر وحلول الفقر وتقلُّب الدهر والعسر بعد اليُسر يا رب العالمين، اللهمَّ ألبسنا ثوب الصحة والعافية، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولَّنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهمَّ اشغل قلوبنا بحبك، وألسنتنا بذكرك، وأبداننا بطاعتك، وعقولنا بالتفكر في خلقك والتفقه في دينك يا رب العالمين».