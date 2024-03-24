يختلف موعد أذان الفجر اليوم الأحد 24-3-2024 في القاهرة وجميع المحافظات عن الأمس، إذ يأتي مبكرًا بمقدار يتراوح بين 1 لـ 2 دقيقة بحسب ما ورد في إمساكية رمضان 2024، كما يختلف عدد ساعات الصيام، وموعد الإمساك والشروق، ومواقيت الصلاة، إذ إنّها تتغير بتغير أوقات الشروق والغروب بصورة يومية حتى نصل لأطول عدد ساعات صيام في آخر أيام الصوم.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، بالتفصيل موعد أذان الفجر اليوم الأحد 24-3-2024 في القاهرة وجميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، لكي يتمكنوا من تناول السحور مبكرًا قبل وقت الإمساك.

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة

ويأتي موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة في تمام الساعة 4:26 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقتين عن الأمس، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 24-3-2024 في القاهرة نحو14 ساعة و3 دقائق.

أذان الفجر اليوم في الإسكندرية الأحد 24-3-2024

وتكشف إمساكية رمضان 2024 موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية، إذ يأتي في تمام الساعة 4:30 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقتين عن الأمس، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأحد في الإسكندرية نحو 14 ساعة و4 دقائق.

موعد أذان الفجر اليوم في المنصورة

ويحل موعد أذان الفجر اليوم في المنصورة الموافق 14 رمضان 2024 في تمام الساعة 4:25 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة عن الأمس، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 24-3-2024 نحو 14 ساعة و4 دقائق.

موعد أذان الفجر اليوم في جميع المحافظات

موعد أذان الفجر اليوم في 6 أكتوبر: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:22 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:15 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح: 4:41 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:43 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:26 صباحًا.