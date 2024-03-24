موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 24-3-2024.. «إلحق اتسحر»

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 24-3-2024، إذ بدأ آلاف المسلمين في تناول وجبات السحور استعدادًا لصيام اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، فيما يختلف موعد أذان الفجر يوميًا إذ يأتي مبكرًا عن اليوم الذي يسبقه بدقائق معدودة، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024.

تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 24-3-2024 ومواقيت الصلاة اليوم والسحور والإمساك، فضلًا عن موعد شروق الشمس في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر الصيام.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم

ويأتي موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد الموافق 14 رمضان 2024، مبكرًا عن الأمس بمقدار دقيقة واحدة، وكذلك مواقيت السحور والإمساك، فيما تزداد عدد ساعات الصيام بمقدار دقيقتين، كما يأتي موعد الشروق في الفيوم اليوم مبكرًا بمقدار دقيقتين عن الأمس.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الأحد 24-3-2024

وبحسب إمساكية رمضان، فإنّ أذان الفجر اليوم في الفيوم الأحد 24-3-2024 الموافق 14 رمضان 1445 يأتي في تمام الساعة 4:29 صباحًا، فيما يبدأ وقت السحور من الساعة 2:09 ويستمر حتى موعد الإمساك في تمام الساعة 4:09 صباحًا.

ويأتي موعد الشروق في الفيوم اليوم الأحد 14 رمضان 2024 في تمام الساعة 5:55 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ويبدأ المصلون والمساجد في إقامة صلاة الفجر بعد رفع الأذان بنحو ثلث ساعة أي عشرون دقيقة، إذ يأتي موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم في تمام الساعة 4:49 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 24-3-2024 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 24-3-2024 في الفيوم نحو 14 ساعة ودقيقتين، إذ يتأثر بزيادة التوقيت بين موعد أذان الفجر وموعد أذان المغرب، فيما تكون مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم كالآتي:

موعد أذان الظهر.. 12:03.

موعد أذان العصر.. 3:32.

موعد أذان المغرب.. 6:11.

موعد أذان العشاء.. 7:28.

موعد صلاة التراويح.. عقب صلاة العشاء.