موعد أذان الفجر والمغرب 15 رمضان بالقاهرة والمحافظات

كشفت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم 15 من شهر رمضان بالقاهرة والمحافظات الموافق 25 مارس 2024، في إطار دورها في التيسير على المواطنين لمعرفة كافة المعلومات عن مواعيد الصلوات الخمس وعدد ساعات الصيام، وموعد السحور، والإمساك والشروق، والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم 15 من شهر رمضان بالقاهرة والمحافظات

تستعرض «الوطن»، في النقاط التالية موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم 15 من شهر رمضان بالقاهرة والمحافظات، وفقاً لتقرير صادر عن هيئة المساحة المصرية:.

موعد أذان المغرب

-القاهرة :6:10

- الإسكندرية:6:15

- طنطا : 6:11

-أسيوط : 6:09

- أسوان: 6:02

موعد أذان العشاء

-القاهرة :7:28

- الإسكندرية:7:34

- طنطا :7:29

-أسيوط :7:25

- أسوان: 7:15

موعد أذان الفجر

-القاهرة :4:25

- الإسكندرية: 4:29

- طنطا : 4: 25

-أسيوط : 4:29

- أسوان: 4:25

موعد أذان الظهر

-القاهرة : 12:01

- الإسكندرية:12:06

- طنطا : 12:02

-أسيوط : 12:01

- أسوان: 11:54

موعد أذان العصر

-القاهرة : 3:30

- الإسكندرية: 3:36

- طنطا : 3:31

-أسيوط : 3:30

- أسوان: 3:21