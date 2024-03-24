رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد أذان الفجر والمغرب 15 رمضان بالقاهرة والمحافظات

كتب:

أحمد أبوضيف
10:21 م | الأحد 24 مارس 2024
صلاة التراويح

صلاة التراويح

كشفت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم 15 من شهر رمضان بالقاهرة والمحافظات  الموافق 25 مارس 2024، في إطار دورها في التيسير على المواطنين لمعرفة كافة المعلومات عن مواعيد الصلوات الخمس وعدد ساعات الصيام، وموعد السحور، والإمساك والشروق، والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم 15 من شهر رمضان بالقاهرة والمحافظات

تستعرض «الوطن»، في النقاط التالية موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم 15 من شهر رمضان بالقاهرة والمحافظات، وفقاً لتقرير صادر عن هيئة المساحة المصرية:.

موعد أذان المغرب 

-القاهرة :6:10

- الإسكندرية:6:15

- طنطا : 6:11

-أسيوط : 6:09

- أسوان: 6:02

موعد أذان العشاء 

-القاهرة :7:28

- الإسكندرية:7:34

- طنطا :7:29

-أسيوط :7:25

- أسوان: 7:15

موعد أذان الفجر 

-القاهرة :4:25

- الإسكندرية: 4:29

- طنطا : 4: 25

-أسيوط : 4:29

- أسوان: 4:25

موعد أذان الظهر 

-القاهرة : 12:01

- الإسكندرية:12:06

- طنطا : 12:02

-أسيوط : 12:01

- أسوان: 11:54

موعد أذان العصر

-القاهرة : 3:30

- الإسكندرية: 3:36

- طنطا : 3:31

-أسيوط : 3:30

- أسوان: 3:21

اقرأ المزيد:

موعد صلاة المغرب غدا بالتوقيت الشتوي في القاهرة والمحافظات

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب.. «الشؤون الإسلامية» توضح

موعد صلاة العيد 2023 في المغرب.. الأماكن ومظاهر الاحتفال

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب.. وفق تحري هلال شوال
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.