موعد عرض مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 15.. ما مصير صفقة مصطفى شعبان؟

عرضت اليوم الحلقة 14 من مسلسل المعلم، بطولة الفنان مصطفى شعبان، وشهدت أحداثا جديدة ومتصاعدة ومشوقة، لذلك يريد الجميع معرفة موعد عرض مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 15.

موعد عرض مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 15

ويأتي موعد عرض مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 15، اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

كما تعرض الحلقة 15 من مسلسل المعلم، على منصة واتش الرقمية، وتظل متاحة للجمهور، لمشاهدته في جميع الأوقات.

أحداث مسلسل المعلم

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل المعلم، باتخاذ مصطفى شبعان قرارا بالسفر إلى السويس مرة أخرى، لإجلاب بضاعة السمك، وذلك رغم خسارته لها في المرة الأولى على يد رجال منذر رياحنة.

لنرى خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل المعلم، هل سينجح مصطفى شعبان هذه المرة، في إجلاب صفقة السمك، أم سيفشل مرة أخرى.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.