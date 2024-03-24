نائب محافظ القاهرة يشارك في افتتاح دورة رمضانية بالمرج

شارك الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في افتتاح دورة رمضانية بنادي مودرن سبورت بالمرج بدعوة من النائب محمد البنا وسيد جلال رئيس مجلس إدارة النادي، وحضور النواب «أحمد علي، محمد الكومي»، ورئيس حي المرج.

وأشاد الدكتور إبراهيم صابر، بجهود إدارة نادي «مودرن سبورت» في تنظيم النسخة الثالثة من البطولة الرمضانية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم برئاسة أيمن موسى مدير المديرية، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن البطولة هي الأكبر من نوعها على مستوى أحياء شرق القاهرة والإدارات التعليمية، حتى أصبحت نموذجا يحتذى به، آملا في استمرار نجاح النسخ المقبلة، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030 ضمن خطة التنمية المستدامة.

حضور جماهيري كبير

في سياق متصل، أعلن سيد جلال، رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، أن افتتاح النسخة الثالثة من بطولة نادي مودرن سبورت الرمضانية لكرة القدم، تحت رعاية كلاً من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور العديد من نواب مجلسي «البرلمان، والشيوخ» وشخصيات عامة ورياضية من كباتن منتخب مصر السابقين، وسط حضور جماهيري كبير.

3 آلاف طالب مشارك

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، أن البطولة يشارك فيها أكثر من 3 آلافف طالب من 306 مدرسة بـ14 إدارة تعليمية معظمهم في شرق القاهرة.

الجدير بالذكر، أن منافسات المباراة الافتتاحية انتهت بفوز فريق الإدارة التعليمية لحي المرج بهدف للاشيء على فريق الإدارة التعليمية لحي عين شمس.