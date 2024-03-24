تحذير هام.. تقلبات حادة وتغيرات مفاجئة في طقس الغد وظاهرة جوية على القاهرة

يشهد طقس المحافظات الساحلية، اليوم، تقلبات حادة، ونشاط لحركة الرياح، وتساقط أمطار، وذلك تزامنا مع بدء أول أيام نوة العوة وبرد العجوزة، والتي تعرف بأنها ممطرة وتنشط خلالها الرياح الشرقية، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وتزامنا مع ذلك كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين مع ثاني أيام نوة العوة.

حالة الطقس غدا

وأوضحت «الأرصاد» في بيان، أن طقس الغد سيكون مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، وسيكون الطقس باردًا ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وتكون السماء غائمة جزئيا على بعض المناطق خلال فترات متقطعة.

ومن المتوقع حدوث شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، نشطة أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا السبت في القاهرة والأقاليم وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 22 درجة مئوية للعظمى و13 درجة للصغرى.

- السواحل الشمالية: 21 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى.

- جنوب سيناء: 24 للعظمى و16 للصغرى.

- شمال الصعيد: 23 درجة للعظمى و11 للصغرى.

- جنوب الصعيد: 26 درجة للعظمى و14 للصغرى.