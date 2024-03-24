محافظ القاهرة: إقامة مصانع وورش حرفية لرعاية أهالي الأسمرات

أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمدينة الأسمرات لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها، مؤكّدًا أنَّ الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكل المشروعات الحضارية التي أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكل مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.

القضاء على العشوائيات

وأضاف محافظ القاهرة أنَّ القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مشيرًا إلى أنَّ حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.

محافظ القاهرة يتفقد المصانع الصغيرة والورش الحرفية

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة عددًا من المصانع الصغيرة والورش الحرفية التي تقدم فرص عمل للقاطنين بمدينة الأسمرات، والتي تمّ إقامتها بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدني وتضم مصانع ملابس، سجاد اليدوي، كما تفقد عددًا من الحضانات الخاصة بأبناء الأسمرات والتي تمّ تنفيذها بصورة حضارية لخلق جيل جديد واعي من القاطنين في هذه المدن المطورة.

وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدني المشارك في إقامة هذه المصانع الصغيرة والورش، بهدف المشاركة المجتمعية للجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بالأحياء المطورة وتوفير الخدمات وفرص العمل للقاطنين بها.