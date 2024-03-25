ملخص الحلقة 14 مسلسل سر إلهي.. رحمة تسرق الذهب ورقية تقع ضحية

بعد أن صفحت روجينا التي تجسد دور نصرة في مسلسل سر إلهي، عن اختيها رقية «رنا رئيس» ورحمة «نهى عابدين» وقررت العفو عنهما، بعدما اتفقا عليها وتسببا في دخولها السجن، لم تحفظ رحمة العهد بينها وبين أختها، بل جددت خيانتها من جديد، طمعا في الذهب.

ملخص الحلقة 14 مسلسل سر إلهي

بمجرد أن تركت نصرة أختها رحمة تصول وتجول في فيلتها، لم تترك الأخيرة فرصة إلا استغلتها للاستحواذ على الذهب، فتتبعت أختها لتعرف كلمة السر الخاصة بالخزينة التي توجد بها السبائك الذهبية، واتفقت مع أخيها شريف لكي يأخذ الذهب بعيدا عن أعين نصرة، وبمجرد أن عرفت كلمة السر، استحوذت على ذهبها ونفذت خطتها مع شريف.

لكنها لم تفعل ذلك وتدع الشبهات تحوم حولها، بل لفقت التهمة لاختها الأصغر رقية، فقد جاءت بقطعة من قطع الذهب الذي سرقته، ووضعتها بين ملابس رقية، حتى إذا بحثت نصرة عن ذهبها وجدت أثره عند رقية، وبالتالي تلصق التهمة بها.

وبالفعل جرت هذه الألعوبة على نصرة، خلال الحلقة 14، وحبست أختها الصغيرة رقية في غرفتها، واتهمتها بسرقة الذهب، وخرجت رحمة من التهمة، ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد، فما زالت نصرة تترقب وتبحث عن السارق الحقيقي للذهب.