مسلسل سر إلهي الحلقة الـ14.. هل تتنازل شاهيناز عن أملاكها لسراج؟

أحداث متصاعدة شهدها مسلسل سر إلهي على مدار الحلقات السابقة، بعد تهديد شاهيناز التي تؤدي دورها الفنانة مي سليم، بكشف قتلها لعزيز إذا لم تتنازل عن كل حقوقها وأملاكها لزوجها سراج، لنرى ماذا سيحدث في مسلسل سر إلهي الحلقة الـ14؟

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل سر إلهي الحلقة الـ14، رد فعل حلا التي تؤدي دورها الفنانة الشابة مريم أشرف زكي، بعد معرفتها الحقيقة وأن شاهيناز ليست والدتها.

مسلسل سر إلهي الحلقة الـ14

وأتت الفنانة دينا وهي ضيفة شرف المسلسل، لتقف أمام سيارة حلا وتخبرها أنها والدتها وسط صدمة وذهول لتنتهي الحلقة لنعرف في مسلسل سر إلهي الحلقة الـ14 هل ستستجيب حلا وتصدق أم أنها ستنكر ذلك وتترك السيدة وتذهب؟.

وأخفى سراج الذي يؤدي دوره الفنان مراد مكرم، الحقيقة عن ابنته حلا بأن شاهيناز ليست والدتها، إذ قام منذ سنوات بحبس والدتها دينا وتسجيل البنت باسم شاهيناز.