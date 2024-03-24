مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة عشر.. هل تغدر رحمة بشقيقتها نصرة؟

علمت رحمة التي تؤدي دورها الفنانة نهى عابدين، أنّها حامل من سراج الذي يؤدي دوره الفنان مراد مكرم، لتغمرها الفرحة وتقرر استغلال ذلك، وهو ما سيتضح نتائجه في مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة عشر.

وسيتبين أيضًا من سرق الذهب من نصرة التي تؤدي دورها الفنانة روجينا، إذ تشير الظنون إلى سرقة رحمة لها باتفاق مع سراج وذلك خلال أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة عشر.

مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة عشر

وذهبت رحمة في الحلقة السابقة من المسلسل إلى سراج تطلب منه الرجوع إليها وردها بعد الطلاق، بعدما حملت في طفلها منه، ولكنه يخبرها بأنّه موافق بشرط التأكّد من أنَّه ابنه، كما يظهر في الحلقة الرابعة عشر من المسلسل أنه طلب منها أن تسرق الذهب من شقيقتها نصرة.

ويمكن أن يكون سراج طلب من رحمة ذلك لكي يجعل نصرة تشك في أشقائها ويحدث شقاق بينهما، لكي ينتقم من نصرة بعد خطفها لابنته، وبسبب تهديدها له عدة مرات بعد خروجها من السجن، وهو ما سيتضح في مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة عشر.