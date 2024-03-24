مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. عمر الخيام يحرق رسالة حسن الصباح

يطلب حاكم المرو، عمر الخيام إلى مجلسه ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14، ويخبره أنّ العلماء غاضبين بشكل كبير من وجوده في قصر الحاكم، ويتهموه بالإلحاد والهرطقة والسُكر، ووقتها يقترح الحاكم أنّ يتناقش الخيام مع العلماء يوميًا على مدار شهر كامل، ومن يفوز في النقاش سيصبح المنتصر أما المهزوم سيقتل.

ويقترح عمر الخيام على حاكم المرو أنّ يصبح النقاش يومًا واحدًا فقط وليس شهرًا كما طلب، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14، ويطلب في المقابل يومًا واحدًا حتى يستطيع تجهيز نفسه للنقاش وإنهاء بناء المرصد، ويوافق الحكم على مضض.

مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. حسن الصباح يدعو عمر الخيام لقلعة آلموت

يرسل حسن الصباح رسالة إلى عمر الخيام ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14، ويطلب منه المجيء إلى قلعة آلموت مقر حكمه، وذلك بعد معرفته بتركه لمدينة أصفهان والذهاب إلى مدينة المرو، لكن الخيام يحرق الرسالة.