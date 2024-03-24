ملخص الحلقة 14 مسلسل الحشاشين.. 200 جلدة بلا رحمة اختبار صعب لـ أحمد عيد

مجموعة من الأحداث البارزة شهدها ملخص الحلقة 14 مسلسل الحشاشين، ولكن أهم المفاجآت التي شهدتها الحلقة هي قيام برزك أميد بالوشاية على زيد ابن سيحون إلى حسن الصباح، وذلك بعد ما قام الأخير باستخدام نبات حلم الجنة المخدر وبدأ بعدها التشكيك في رسالة حسن الصباح الإلهية التي يدعيها.

يطلب حسن الصباح من برزك أميد ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14، أن يقوم بالتشاور مع اثنين من الدعاة حول الحكم على زيد ابن سيحون في وجود الصباح.

مسلسل الحشاشين الحلقة 14

مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. حسن الصباح يأمر بجلد زيد ابن سيحون

تقام محاكمة زيد ابن سيحون، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14، لاستخدامه نبات حلم الجنة الممنوع والذي يتم استخدامه لأغراض محددة فقط، ويقول الدعاة إن النبات المخدر يقوم نفس ما يقوم به الخمر من السكر وغياب العقل، وبالتالي يحكم على بن سيحون بالجلد على القياس بحكم شرب الخمر، ويحكم عليه حسن الصباح بـ 200 جلدة بلا رحمة ويطلب من برزك أميد أن ينفذ الحكم بيده.

ويذهب حسن الصباح إلى غرفة زيد ابن سيحون بعد جلده ليسأله إذا كان يكره، ثم يكمل ويخبره أن لابد أن يكون قلبه على نفس المحبة التي يكنها لها منذ إنقاذه في شوارع أصفهان، لما أزعلك لازم قلبك يبقى على نفس المحبة اللي افرحك بها ساعات، القرب بيكون بالابتلاء يمكن ابتليتك عشان اختبر محبتك، فيكون قلبك زيد أقرب من يد برزك أميد».