مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. جرعة مخدر تدفع أحمد عيد لكشف أطماع الصباح

يكشف زيد ابن سيحون حقيقة أطماع حسن الصباح ضمن مسلسل الحشاشين الحلقة 14، فيخبر برزك أميد وهو يستنشق البخار المخدر «بخار نبات السحر»، أنّ الصباح مختلفًا تمامًا عن باقي البشر لكن ليس بتكليف إلهي: «سيدنا مختلف عن باقي البشر أكيد شخص غير عادي على الإطلاق، لكن هل الأمر إلهي أو غير إلهي مقدرش أجزم بيه».

يذهب برزك أميد إلى حسن الصباح ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14، ليخبره أنّ زيد ابن سيحون حصل على جزء كبير من نبات حلم الجنة، ويستخدمه في غرفته بشكل مفرط، وقتها يطلب من برزك أنّ يتناقش مع اثنين من الدعاة ويصدروا حكمهم عليه في وجود الصباح.

مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. حسن الصباح يستغل موت رجاله

وشهدت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14، إعلان حسن الصباح الحداد داخل قلعة آلموت بعد قتل 800 من رجاله على يد السلطان السلجوقي بركياروق، بينما على الجانب الآخر استغل تلك الواقعة لصالحه فأمر باحضار جميع أبناء القتلة إلى القلعة ليدربهم على القتال ليثأروا لذويهم.