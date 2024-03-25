مراسل «القاهرة الإخبارية» بنيويورك: انتخابات الرئاسة بأمريكا تشهد اتهامات متبادلة

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نيويورك، إن التشويق والإثارة هما الكلمتان اللتان يعبران عما يحدث الآن في الانتخابات الرئاسية، فليس هناك ترحيب بشكل كامل من الشعب الأمريكي على مسألة خوض كل من «بايدن» و«ترامب» هذا السباق، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة أن هناك أكثر من 25% لا يريد كل من الرئيس الحالي جو بايدن أو السابق دونالد ترامب.

الحرب على غزة

وأضاف «نورالدين»، خلال رسالة على الهواء، أن مسألة الشباب والسن عامل كبير، والقضايا الحالية مثل الحرب في غزة والفشل الأمريكي الحالي في وأدها، بجانب قضايا الهجرة غير الشرعية التي تعد من القضايا المهمة التي يلمسها المواطن الأمريكي، ويتخذها الحزب الجمهوري ومن ورائه «ترامب» للهجوم على «بايدن».

اتهامات متبادلة بين القطبين

وأشار إلى أن الأجواء الانتخابية ساخنة للغاية، وهناك اتهامات متبادلة بين القطبين الكبيرين، وهناك تيار آخر ليس ديمقراطيا أو جمهوريا لخوض السباقات وتأهيله بأن يكون حزبا أو شكلا متغايرا وأن يكون حصانا أسود في هذا السباق الذي دائما ما يكون بين الحزب الجمهوري والديمقراطي.