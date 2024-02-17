من هي والدة إيلون ماسك؟.. صاحبة الـ75 عاما نجمة الريد كاربت في نيويورك

تصدرت والدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أحاديث الصحف بعد أن كانت نجمة «الريد كاربت» في أسبوع الموضة في نيويورك؛ إذ ارتدت فستانًا جعلها تبدو أصغر سنًا مع جاكت قصير، لتبدو السيدة السبعينية في غاية سعادتها، في حضور ابنها الذي خصص وقتًا لمشاهدة والدته على السجادة الحمراء.

وفي السطور التالية نستعرض معلومات عنها وجزء من علاقتها بابنها، وفق موقع«fashion» البريطاني.

من هي والدة إيلون ماسك؟

في عمر الـ75، تقف الأم تبحث عن ابنها؛ وكأن الجماهير من كبار شخصيات المجتمع في أسبوع الموضة في نيويورك، لا يهمون والدة إيلون ماسك وتترقب وصوله، ولم يخذلها على الرغم من أن إيلون ماسك لم يكن موجودًا في أي مكان في عرض Juzui في نيويورك.

وعلى المدرج كانت «ماي» والدة إيلون ماسك، تقف خلف الكواليس أمام مجموعة من المصورين قبل اختتام عرض المصمم Taoray Wang للجنسين، ثم وصل ابنها في الختام إلى منصة العرض في مبنى Starrett-Lehigh، وحينها تحدث عن أهمية وجودة المميز في اختتام العرض.

وهنا نستعرض 7 معلومات عن والدة إيلون ماسك وفق صفحتها على «إكس»:

-اسمها ماي ماسك.

- ألَّفت مجموعة من الكتب كانت بين الأكثر مبيعًا.

- حاصلة على دكتوراه في علم التغذية.

-عارضة أزياء شهيرة.

-لديها مليون متابع على منصة «إكس».

-والدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صاحب شركات «تسلا».

-جنسيتها الكندية.

موقفها من الصين

في نيويورك سُئلت ماي والدة إيلون ماسك وابنها إيلون ماسك عن علاقتها بشركائها في الصين وقالت: «لقد كانوا لطيفين للغاية وأنيقين ومبدعين، وأنت تعلم أنني أحب العمل مع الشعب الصيني، أذهب إلى الصين كل شهر تقريبًا»، بينما علق «ماسك» قائلًا: «لقد ذهبت العام الماضي إلى 12 مدينة في الصين لإلقاء محاضرات وعرض الأزياء، بما في ذلك أعمال العناية بالبشرة».

تدعم ابنها وتخاف عليه

ماي ماسك لا تقف في الحياد بين الدولتين اللتين لا تنتهي الخلافات بينهما فقط؛ لكن لها الكثير من المواقف التي تقف فيها بقوة بجانب ابنها، مثل مشاركتها المنشور الذي كتب فيه: «إذا مت في ظروف غامضة، فمن الجيد أن أعرفك»، معلقة عليه قائلة: «هذا ليس مضحكا»، وعندما تحدث «ماسك» عن نيته في استبدال رقم هاتفه بمنصة إكس دعمته قائلة: «بالتأكيد سأستخدم X للمكالمات الهاتفية، لن يتم عرض رقمي بل سيقل عدد المكالمات غير المرغوب فيها».