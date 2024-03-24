«القاهرة الإخبارية»: فرنسا ترفع مستوى التأهب الأمني بعد رصد تهديدات كتب: شريف سليمان 11:19 م | الأحد 24 مارس 2024 فرنسا رفعت فرنسا مستوى التأهب الأمني بعد رصد تهديدات، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: ماكرون يؤكد تضامن فرنسا مع ضحايا إطلاق النار في موسكو والشعب الروسي مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. ملك فرنسا يرسل وفدا إلى قلعة آلموت قناة «الناس» تعرض تلاوة خاشعة للشيخ محمود حمدان في فرنسا (فيديو) وزير التعليم العالي: نرحب بالتعاون مع جامعات فرنسا في مجالي الاقتصاد والإعلام فرنسا تغرم جوجل 250 مليون يورو بسبب خرق اتفاقيات أجور وسائل الإعلام أبو شامة: فرنسا تحاول إنقاذ أوكرانيا.. وعاصفة من الجدل تملأ باريس فرنسا تهديدات بقلم شريف سليمان