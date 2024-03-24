مسلسل حق عرب الحلقة 14.. أحمد العوضي يعاهد والدته على الانتقام من رياض الخولي

اندلعت مرة أخرى نار الحسرة داخل ماجدة والتي تجسد شخصيتها الفنانة سلوى عثمان ضمن مسلسل حق عرب الحلقة 14 على قناة ON Drama بعدما قام ابنها عرب السويركي، الذي يقدم دوره أحمد العوضي بإطفاء النيران التي اشتعلت في مخازن أخشاب المعلم عبدربه.

أحمد العوضي يبرر إطفاء الحريق بنفسه والمغامرة بحياته

ودافع عرب السويركي عما فعله بأنه كان لا بد أن يخمد النار المشتعلة في المخازن حتى لا تتسبب في اشتعال منازل الحارة جميعها وأذية أهل المغربلين، وأخبرها أنه لم يقصر في البحث عن قاتل والده وسأل كل أهل الحارة ولكنهم أجمعوا على أن المعلم عبدربه لم يكن في مكان الحريق وليس له دخل به، وأنه سأل المعلم عبدربه بنفسه وأنكر ذلك.

وتابع عرب السويركي والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، معاهدًا والدته بأن اليوم الذي يتأكد خلاله أن المعلم عبدربه هو قاتل والده أن يأخذ روحه بيديه وينتقم منه أشد انتقام.

عرب السويركي يضحي بروحه من أجل صديقه

وبدأت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 14، بإطفاء عرب السويركي للنيران المشتعلة في مخازن المعلم عبدربه، وغامر بحياته لكي ينقذ صاحبه الذي كان بداخلها حتى اطمأن عليه.