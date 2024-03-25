مسلسل حق عرب الحلقة 15.. رياض الخولي يلجأ للبشعة لكشف حقيقة أحمد العوضي

حاصر الشك المعلم عبد ربه الذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، ضد عرب السويركي والذي يقدم دوره الفنان أحمد العوضي ضمن أحداث مسلسل حق عرب على قناة ON Drama، بعدما طارد أشخاص مجهولون للمعلم عبد ربه وأرادوا قتله، وبعدها تفاجأ بحرق مخازن الأخشاب وتم إرجاع أسبابه لحدوث ماس كهربائي ما جعل المعلم عبد ربه تزداد شكوكه حول عرب السويركي وأنه من قام بفعلها.

أحمد العوضي يوافق على اللجوء للبشعة

ولكي تهدأ نار قلب المعلم عبد ربه استعان بالعراف فهيم لكي يكشف له الحقيقة، ولكنه اقترح عليه تطبيق قانون البشعة على عرب السويركي وأن يضع لسانه على آلة مشتعلة بالنيران، وإذا تم حرق لسانه فهو مذنب، أما إذا نجى منها فهو بريء.

أحمد العوضي يفرض شروطه قبل البشعة

ولم يصدق عرب السويركي ما يفعله المعلم عبد ربه معه، واشترط عليه أنه إذا قامت البشعة بتبرأته فلن يعمل معه مرة أخرى، وقام بوضعها لكي يطمئن المعلم عبد ربه من براءته، فهل تكذب البشعة أحمد العوضي أم تبرئه؟.. هذا ما ستكشف عنه أحداث الحلقة 15 من مسلسل حق عرب.