أحداث مشوقة تشهدها حلقات مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي ينافس به في الماراثون الرمضاني الحالي، ويقدم من خلاله أولى بطولاته المطلقة بالدراما بتيمة البطل الشعبي والذي تمكن من جذب الأنظار، وتأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 15 على النحو التالي.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 15

تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 15، بطولة أحمد العوضي في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن تكون الإعادة الأولى فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والثانية الساعة الثالثة عصرًا.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 15

كما تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 15، الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحا أما الثانية الساعة الخامسة والربع صباحا، ويأتي ذلك بالتزامن مع عرضها من خلال تطبيق WATCH IT دون فواصل إعلانية.