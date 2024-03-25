مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الاثنين 25-3-2024.. 14 ساعة صوم

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الاثنين 25-3-2024، كشفتها هيئة المساحة المصرية بالتزامن مع انتهاء جميع التجهيزات في المساجد الكبرى بالمحافظة لاستقبال أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وتجهيز إمام لكل مسجد وآخر بديل له وتخصيص أماكن للاعتكاف.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الاثنين 25-3-2024

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد 24-3-2024، تضمنت موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و20 دقيقة صباحًا.

ويحين موعد السحور في تمام الساعة الثانية صباحًا، وموعد الامساك في تمام الساعة الرابعة صباحا.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 25-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان، فإن موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 25-3-2024، يحين في تمام الساعة الحادية عشر و57 دقيقة.

موعد أذان العصر في الاسماعيلية اليوم الاثنين 25-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان العصر في الاسماعيلية اليوم الاثنين 25-3-2024 ليحين في تمام الساعة الثالثة و27 دقيقة.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الاثنين 25-3-2024

وموعد أذان المغرب في الإسماعيلية ليحين اليوم الاثنين 25-3-2024 في تمام الساعة السادسة و6 دقائق، ويحين موعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و25 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الاثنين 25-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الاثنين 25-3-2024، 14 ساعة و5 دقائق.