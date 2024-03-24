مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية الاثنين 25-3-2024.. 15 رمضان 

مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية الاثنين 25-3-2024 الموافق 15 رمضان، يحرص المسلمون على معرفتها من أجل أداء الصلاة المكتوبة في مواقيتها والتقرب إلى الله من خلال الإكثار من العبادات والطاعات والحرص على السنن والنوافل

مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية الاثنين 25-3-2024

وبحرص المسلمون على مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية الاثنين 25-3-2024 الموافق 15 رمضان، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية كالتالي:

الفجر: 04:25 صباحا

الظهر: 12:01 مساءً

العصر: 03:31 مساءً

المغرب: 06:10 مساءً

العشاء: 07:28 مساءً

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان 2024، فإن موعد أذان الفجر سيكون في تمام الساعة 04:28 صباحًا، معلنا بدء صيام يوم جديد.

عدد ساعات الصيام اليوم في القليوبية

ويكون موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 25-3-2024، في تمام الساعة 06:10 مساءً، وتبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و5 دقائق.