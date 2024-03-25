مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الاثنين 25-3-2024

في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، يتابع كثير من المقيميين في المملكة العربية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية بالمدن والمحافظات المختلفة، لتنظيم اليوم ما بين أداء الطاعات في أوقاتها وفي المساجد، وبين الحياة اليومية العادية ما بين العمل واللقاءات الأسرية والعائلية.

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم

وفي هذا السياق، توضح جريدة «الوطن»، مواقيت الصلاة في السعودية اليوم ومواعيد الفروض، وفق ما نشرت جامعة أم القرى بمكة المكرمة عبر موقعها على الإنترنت.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الاثنين 25-3-2024

وفي تمام الساعة 5:04 صباحًا يرفع المؤذن في المسجد الحرام، معلنًا بدء صيام اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة، ويكون موعد الفجر أقل بدقيقتين في المدينة المنورة ليرفع الأذان في تمام الساعة 5:02، بينما في العاصمة الرياض يكون في تمام الساعة 4:34 صباحًا.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم الاثنين 25-3-2024

ويأتي موعد رفع أذان الظهر في المسجد النبوي بالمدينة المنورة في تمام الساعة 12:28 مساءً، بينما في العاصمة الرياض يكون في تمام الساعة 11:59 صباحًا، في حين يرفع في مكة المكرمة في تمام الساعة 12:27

موعد أذان العصر في السعودية اليوم الاثنين 25-3-2024

في حين يكون موعد أذان العصر في مكة المكرمة في تمام الساعة 3:52 مساءً، وفي العاصمة الرياض في تمام الساعة 3:26 مساءً، وفي المدينة المنورة في تمام الساعة 3:54 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 25-3-2024

يرفع المؤذن أذان المغرب في المملكة معلنًا نهاية اليوم الـ15 من شهر رمضان في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:35 مساءً، بينما في العاصمة السعودية الرياض في تمام الساعة 6:07 مساءً، وفي مكة المكرمة في تمام الساعة 6:33 مساءً.

عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم الاثنين 25-3-2024

وفق مواقيت الصلاة في المملكة، فأن متوسط عدد صيام المسلمين في السعودية يكون نحو 13 ساعة و29 دقيقة، وقد ترتفع أو تنخفض دقيقتين حسب المحافظة وموعد شروق الشمس بها.