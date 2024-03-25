ياسمين صبري: «حياتي مكنتش سهلة.. واشتغلت وأنا عمري 17 سنة»

قالت الفنانة ياسمين صبري إن النجاح الذي وصلت له في حياتها المهنية قدرها، ليس بسبب الحظ أو الذكاء، وحياتها لم تكن سهلة فهي من أسرة متوسطة وجدتها هي التي تولت تربيتها، والتحقت بمدارس حكومية في بداية حياتها التعليمية ولكن مع تحسن الظروف المادية لوالدتها انتقلت إلى مدارس أخرى، «وهو ما جعلني أعيش مع كل الطبقات».

العمل في مكتبة الإسكندرية أول وظيفة

وأشارت ياسمين صبري في لقاء تلفزيوني، إلى أنها كانت كأي فتاة مصرية عادية بدأت الاعتماد على نفسها ماديًا بعد تخرجها في الجامعة، بالرغم أنها بدأت عمل أثناء دراستها حيث كانت تعمل وهي في الـ 17 من عمرها، «أنا كنت بصرف على نفسي وأول وظيفة اشتغلت فيها بعد ما تخرجت كانت في مكتبة الإسكندرية في قسم العلاقات العامة».

أغلى فتاة إعلانات في مصر

قالت ياسمين صبري إنها بدأت تسعى خلف حلمها، فقررت الالتحاق بمسابقة ملكات جمال مصر، طلبوها بعدها للمشاركة في الإعلانات حتى أصبحت خلال شهور أغلى فتاة إعلانات في مصر، على حد تعبيرها.

وأكدت أنها لا تحب تغيير شكلها بل تعتز به كما هو، قائلة: «أنا مش بغير حاجة في شكلي ومش بصبغ شعري، ولا بعمل لوك مختلف في أي مسلسل أو فيلم بطلع فيه، بطلع كـ ياسمين وده أحيانا مشكلة بتواجهني مع المخرجين بيقولولي عايزين نغير وأنا بقول لا أنا بطلع كدا»