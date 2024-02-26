لماذا تضع ياسمين صبري شنطتها على كرسي خاص بالطائرة؟.. شروط عقد البيع السبب

عادة ما تنشر الفنانة ياسمين صبري عبر «إنستجرام»، صورًا لها بصحبة حقائب باهظة الثمن، وآخرها صورة من داخل طائرة وبجوارها حقيبة تضعها على كرسي خاص، ما أثار دهشة رواد التواصل الاجتماعي، علما بأن ما تفعله ما هو إلا تطبيق لشروط اقتناء الحقيبة.

ووفقًا لموقع الشركة الفرنسية للسلع الفاخرة «هيرميس - Hermes»، صاحبة التصميم، نوضح سعر حقيبة ياسمين صبري، وشروط الحصول عليها.

حقيبة ياسمين صبري من Hermes

الماركة العالمية «هيرميس» لا تكرر تصميم الحقيبة المصنوعة أبدًا، فتجعل من كل قطعة استثناء خاص بممتلكها، بالإضافة إلى المواد الخام الراقية المستخدمة في صنع الحقائب، إذ تستخدم فيها جلود حيوانية نادرة، إلى جانب الصنع اليدوي لكل أجزاء الحقيبة، ما يساهم في كونها استثمار رائع، إذ يخصص لهذا النوع من الحقائب مزادات فاخرة، تعلو فيها القيمة الشرائية للحقيبة مع مرور الزمن، ويصل سعر حقيبة ياسمين صبري إلى 400 ألف دولار.

شروط الحصول على حقيبة هيرميس

لا يكفي دفع أي شخص ثمن الحقيبة حتى يحصل عليها، بل لا بد من خضوع المُقدم على شراء منتج من شركة هيرميس، إلى تحريات عن شخصيته ومكانته الاجتماعية، إذ أن من شروط الشركة أن يتمتع المشتري بواجهة اجتماعية مرموقة، بالإضافة إلى التعهد بالحفاظ على الحقيبة ومعاملتها بشكل أخلاقي، كما تتيح الشركة فرصة لترميم الحقيبة، إذا تعرضت لأي خدوش.

كيفية الحصول على حقيبة Hermes

كل ما عليك فعله للحصول على حقيبة يد من ماركة هيرميس، تقديم طلب شراء حتى تدخل في قائمة الانتظار الخاصة بالحقيبة، إلى أن يتم التحري عن المكانة الاجتماعية والمواصفات المطلوبة في المشتري، وعلى هذا يتم تصفية المستحقين للمنتج المعروض إلى أن يصل شخص واحد لقائمة الشراء الأخيرة.

جدير بالذكر أن هيرميس، لا تبيع أكثر من حقيبتين للشخص الواحد في السنة، لذا إذا رغب شخص في اقتناء أكثر من حقيبتين عليه اللجوء إلى المزادات الخاصة لهذا النوع من الحقائب.