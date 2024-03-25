آخرهم محمد العمروسي.. فنانون تعرضوا لأزمات قلبية في سن الشباب

تعرض عدد من نجوم الفن خلال السنوات السابقة، لأزمات قلبية بشكل مفاجئ، رغم صغر سنهم، وهذا سبب صدمة لعدد من الفنانين، خاصة أنهم مازالوا في سن الشباب، وكان آخرهم الفنان محمد العمروسي، الذي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة دخل على إثرها المستشفى لإجراء عملية قسطرة بالقلب، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز هؤلاء المشاهير.

محمد العمروسي

كشف الحساب الرسمي للفنان محمد العروسي تعرضه لأزمة صحية خطيرة خلال الساعات الماضية، وكتب في تدوينة على الصفحة: «بعد تعرضه لأزمة قلبية أجرى النجم محمد العمروسي عملية قسطرة بالقلب، ونطمئن جمهوره على صحته طالبين الدعاء الشفاء العاجل في الشهر الكريم».

عمروعبد العزيز

تعرض الفنان عمرو عبد العزيز لأزمة قلبية في بداية عام 2024، إذ قضى في العناية المركزة ما يقرب من يومين بسبب أزمته الصحية الأخيرة.

محمد عبد الرحمن توتا

تعرض الفنان محمد عبد الرحمن توتا لأزمة قلبية مفاجئة عام 2022، اكتشفها عن طريق الصدفة، وأجرى عملية في القلب، بعدما شعر بتعب شديد، إذ أن القلب يعمل بنسبة 30% فقط، وبعد إجراء عملية القسطرة اضطر الأطباء لإجراء عملية قلب مفتوح لأن الشرايين الثلاثة كانت منسدة بالكامل.

محمد شاهين

تعرض الفنان محمد شاهين لأزمة قلبية، وقام بإجراء عملية جراحية بتركيب دعامتين في القلب أثناء تواجده في السعودية عام 2022.

محمود الجابري

سبق وتعرض الفنان محمود الجابري سابقاً خلال عام 2018 لأزمة صحية قلبية، ودخل العناية المركزة بسبب جلطة في الشريان التاجي.

خالد النبوي

تعرض الفنان خالد النبوي لأزمة قلبية خلال عام 2020، وأجرى وقتها عملية قسطرة استكشافية، حيث كانت بعض الشرايين في القلب تريد مجرد ما يسمى بـ«تسليك الشرايين».