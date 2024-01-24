قبل عمرو عبد العزيز.. نجوم نجوا من الأزمة القلبية في السنوات الماضية

نشر اليوم، الفنان الشاب عمرو عبدالعزيز، صورة له من على سرير المرض في أحد المستشفيات من داخل الرعاية الخاصة بالقلب، وذلك بعدما تعرض لأزمة قلبية مفاجأة في الأيام الماضية، لم يكشف عن كامل تفاصيلها لكنه وجَّه الشكر للأطباء المُعالجين له، وطمأن جمهوره عليه.

وقال عبدالعزيز في تدوينة نشرها على فيسبوك: «بجد أصعب 48 ساعة عدوا عليا في عناية القلب بس الحمد لله عدت على خير وخرجت وبقيت كويس».

وقبل عمرو عبد العزيز سمعنا خلال السنوات القليلة الماضية دخول بعض الفنانين في حالات الأزمات القلبية، وبعضهم وصل لمرحلة إجراء عملية قلب مفتوح، لكن الملحوظ في الأمر هو أننا لم نعتد أن تصل الأزمات القلبية وعمليات القلب المفتوح لأعمار مُبكرة، حيث تعرض لها عدد كبير من النجوم الشباب، بخلاف الذين تعرضوا لها وفارقوا الحياة، وكان آخرهم الفنان طارق عبدالعزيز، الذي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله الأخير «وبينا ميعاد».

ونرصد لكم من خلال هذا التقرير أبرز من تعرضوا لأزمات قلبية في السنوات الأخيرة.

خالد النبوي

الفنان خالد النبوي تعرض في عام 2020 لأزمة قلبية مفاجأة، اضطر الأطباء بعدها لحجزه في الرعاية المُركزة بقصر العيني الفرنساوي وإجراء عملية قسطرة استكشافية، ونشرت وقتها زوجته منى المغربي تدوينة عبر حسابها الشخصي قالت فيها: «خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكم تدعوا له».

لكن بعدها خرج الطبيب المُعالج له وكشف أن خالد النبوي في حالة صحية جيدة، خاصة بعد عملية القسطرة، حيث كانت بعض الشرايين في القلب تريد مجرد ما يسمى بـ«تسليك الشرايين»، لكنه لا يحتاج أي عملية أخرى، وبالفعل خرج بعدها النبوي بالسلامة من هذه الأزمة.

محمد عبد الرحمن توتا

أيضًا نجم مسرح مصر الفنان الكوميدي الشاب، محمد عبدالرحمن توتا، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة اكتشفها عن طريق الصدفة، كما قال في تصريحات تليفزيونية، وذلك عام 2022، وذلك حيث كان يشعر دائمًا ببعض التعب لكن ثقافتنا في فكرة الذهاب للأطباء في مصر كما هو المعروف ليست كما ينبغي، وتجاهل هذا الشعور، لكن بعد ازدياد هذا الشعور بالإجهاد، ذهب للمستشفى وبعد إجراء بعض الفحوصات، وجد أن الطبيب مصدوم وقال له: «أنت المفروض تعمل دعامة»، فرفض فأخبره الطبيب أن القلب يعمل بنسبة 30% فقط، وبعد إجراء عملية القسطرة اضطر الأطباء لإجراء عملية قلب مفتوح لأن الشرايين الثلاثة كانت منسدة بالكامل، وواحد فقط هو الذي يعمل، وأرجع توتا هذا كله لأنه كان يدخن بشكل شره.

محمد شاهين

أيضًا في نفس الفترة وتحديدًا عام 2022، تعرض الفنان محمد شاهين، لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات بالعاصمة السعودية، الرياض، حيث كان يتواجد هناك لعرض مسرحية «فرصة سعيدة»، وأعلن وقتها في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن إصابته بأزمة قلبية مفاجئة استدعت تركيب دعامتين في عملية جراحية.

محمود الجابري

أيضًا من بين الذين تعرضوا لأزمات قلبية في سن صغيرة هو الفنان الشاب، محمود الجابري، حيث كشف الفنان محمد عبدالحافظ وقتها في عام 2018، تعرض محمود لأزمة قلبية، دخل على إثرها العناية المركزة، وذلك بسبب جلطة في الشريان التاجي أدت إلى توقف عضلة القلب، لكن بعد إجراء قسطرة القلب، قرر الأطباء تركيب دعامة وخرج بعدها من المستشفى في حالة صحية أفضل.