سبب قيام إلهام صفي الدين بحلق شعرها على الزيرو (فيديو)

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي، حقق مشهد ظهور «مايا» الفنانة إلهام صفي الدين، بحلاقة شعرها «زيرو»، ولم تتردد لحظة في فعل ذلك، وقد حقق الفيديو مئات المشاهدات منذ بداية طرحه الحلقة الـ 14.

سبب قرار إلهام صفي الدين لحلق شعرها على الزيرو

وتساءل الجمهور عن سبب قرارها الذي دفعها إلى حلق شعرها ضمن أحداث المسلسل، ويرجع ذلك بسبب مشاجرة بينها وبين والدها «مختار» الفنان خالد النبوي، حيث أنه عنفها بعد أن قامت بتصرف خاطئ، وقامت بتكسير محل «مي» حلا شيحة غيرة على والدها، ثم قرر والدها معاقبتها ومنعها من التدريب لمدة أسبوعين.

رد فعل مايا بعد خناقتها مع مختار

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوي في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.