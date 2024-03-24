ملخص الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم.. أبناء خالد النبوي يدعمون مايا

بأحداث تشويقية، جاء ملخص الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي، وذلك بعد أن قامت «مايا» بحلق شعرها كاملاً بسبب مشكلة بينها وبين والدها خالد النبوي.

ملخص الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم

وضمن ملخص الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم، تعاطف أشقاؤها «مروان» نور خالد النبوي و«منى» هاجر السراج معها بعدما اكتشفا أنه لا توجد حلول أمامهم سوى الوقوف مع مايا بعد تدمير حالتها النفسية.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي اجتماعي حول علاقة الأب بأبنائه مع عرض المشكلات التي تحدث داخل منزلهم.

وتذاع الحلقة الـ14 بطولة الفنان خالد النبوي في الساعة 10:15 صباحا على قناة dmc، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحا، إضافة إلى منصة watch it الإلكترونية التي تتيح عرض الحلقة يومي.