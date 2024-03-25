إلهام شاهين عن حلق ابنة شقيقتها شعرها في إمبراطورية ميم: مش قادرة أبطل عياط

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة، بعد مشاهدتها لابنة شقيقتها الفنانة إلهام صفي الدين، خلال دورها في مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، الذي يعرض على قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية، إذ أنها قامت بحلق شعرها في الحقيقة.

إلهام شاهين تتحدث عن ابنة شقيقتها

وقالت الفنانة إلهام شاهين لـ«الوطن»: مش قادرة أبطل عياط، من ساعة ماشوفت المشهد وأنا مش مصدقة أنها عملت كدا، بتفكرني بيا وأنا صغيرة كنت جريئة كدا، لكن هي في الحقيقة أجرأ مني بكثير، فهي انتصرت للدور على حساب شكلها، اعتقد أنه لا يوجد بنت في سنها تحلق شعرها عشان مشهد واحد».

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.