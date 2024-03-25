أحداث مثيرة ومتتالية تدفع الجمهور إلى انتظار مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 15، خاصة بعد توتر العلاقة بين الفنان خالد النبوي وأبنائه.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 15

ستكون مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 15 بطولة الفنان خالد النبوي في الساعة 10:15 صباحا على قناة dmc، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama.

وتأتي الإعادة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحا، إضافة إلى منصة watch it الإلكترونية التي تتيح عرض الحلقة يوميا بالتزامن مع قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.