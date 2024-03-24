مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13.. إلهام صفي الدين تحلق شعرها على«الزيرو»

بمشهد مؤثر، جاءت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13، إذ حدثت خناقة كبيرة بين «مايا» إلهام صفي الدين، ووالدها «مختار» الفنان خالد النبوي، بسبب ذهابها إلى محل حلويات «مي» حلا شيحة، وتكسيره كاملا.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13.. مايان تواجه والدها

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13، قررت مايا أن تواجه والدها، ولكنه قرر أن يعاقبها بمنع مصروفها لمدة شهر كامل، ومنعها من التدريب لمدة أسبوعين، ولكنها شعرت بالحزن الشديد وقررت أن تحلق شعرها على «الزيرو».

جاء ذلك بعد مشاجرة مايا مع والدها بسبب كسرها لمحل مي بسبب شعورها أن والدها لم يكن بجوارهم، وبدأ يحبها.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور خالد النبوي، وعدد من النجوم الشباب منهم الفنانة هاجر السراج، وإلهام صفي الدين.