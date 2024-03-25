مفاجأة.. من قام بحلاقة شعر إلهام صفي الدين «زيرو» في مسلسل إمبراطورية ميم؟

أعلن محمد سلامة مخرج مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي، عن تحمسه الشديد وفخره بمشهد «مايا» الفنانة إلهام صفي الدين خلال الحلقة 14 من العمل الدرامي، الذي يعرض حالياً في السباق الرمضاني.

محمد سلامة يكشف كواليس حلاقته لـ إلهام صفي الدين

ونشر محمد سلامة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» فيديو من كواليس الحلقة، حيث ظهر وهو يقوم بالحلاقة لـ إلهام صفي الدين، وعلق على الفيديو قائلاً: «نجمة الحلقة».

إلهام شاهين تتحدث حلق ابنة شقيقتها شعرها في إمبراطورية ميم

وعبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة، بعد مشاهدتها لابنة شقيقتها الفنانة إلهام صفي الدين، خلال دورها في مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، الذي يعرض على قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية، إذ أنها قامت بحلق شعرها في الحقيقة.