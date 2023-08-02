نقل الفنانة مريم سعيد صالح إلى المستشفى.. وابنتها تطلب الدعاء لها

تعرضت الفنانة مريم سعيد صالح، لوعكة صحية شديدة، خلال الساعات القليلة الماضية، وجرى نقلها إلى أحد مستشفيات في القاهرة، بشكلٍ عاجل، لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

ونشر الحساب الرسمي للفنانة مريم سعيد صالح، على «فيس بوك»، صورة لها من داخل المستشفى، وبدت في حالة إعياء شديد، فيما لم تكشف ابنتها عن تفاصيل الحالة الصحية حتى الآن، وعلقت قائلة: «ادعوا لوالدتي بالشفاء».

مريم سعيد صالح: أعاني من آلام في المعدة

وكانت مريم سعيد صالح، كشفت أمس، عبر حسابها، عن أزمة صحية ألمت بها، وكتبت: «دعواتكم.. ألم شديد بالمعدة».

مريم سعيد صالح تشارك في فيلم «الصف الأخير»

وشاركت مريم سعيد صالح، مؤخرًا في فيلم «الصف الأخير» بطولة تيام مصطفى قمر، وبيومي فؤاد، وياسر الطوبجي، تأليف وإخراج شريف محسن.

وتدور قصة الفيلم حول شاب قليل الخبرة بالحياة، ينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة، ويخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.