هند سعيد صالح: تعرفت على والدي بعد وفاته وكان طيبا جدا مع الجيران

عبرت هند سعيد صالح عن سعادتها بأن إيفيهات والدها الفنان سعيد صالح تتردد في كل مكان، قائلة إنها محظوظة جدًا لأن إيفيهات سعيد صالح كانت في كل مكان في البيت وخارجه، وأنها تعرفت على والدها بعد موته من خلال حكاوي الناس عنه.

علاقة سعيد صالح بالجيران

وأضافت ابنة سعيد صالح في لقاء ببرنامج عاش هنا على «شعبي إف إم» من تقديم هاجر جميل، أنّ علاقة سعيد صالح بالجيران كانت علاقة طيبة جدًا، وعادل إمام ومصطفى متولي كانوا يزوروه في البيت خاصة في عيد ميلادها وأن انبهارها بوالدها كان بعد وفاته لأنها كانت ترى اهتمام واحتواء الناس بسببه.

وتابعت أنّ بيتها لم يكن به قيود ولم تكن هناك كلمة مفروض داخله، سعيد صالح كان إنسان حر لا يحب القيود: «بابا دخل السجن سنة كان بيكتب لنا جوابات وأنا محتفظة بيها، قبل ما يتوفى بـ3 شهور، البيت اللي في القاهرة اتحرق وأشيائه معظمها اتحرقت، أنا احتفظت باللي باقي في بيت إسكندرية».

ابنة سعيد صالح: سلطان السكري ومرسي الزناتي يمثلان والدي

وواصلت: «بقالي 10 سنين مبحاولش اتعرض لأي حاجة في التلفزيون فيها بابا غير مدرسة المشاغبين والعيال كبرت، لأني ببقى شايفة سلطان السكري ومرسي الزناتي هما سعيد صالح، نفس الهزار ونفس الضحك».