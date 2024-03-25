ما هي نوة برد العجوزة؟.. آخر النوات الشتوية بالإسكندرية وتستمر 6 أيام

تقلبات جوية مفاجئة شهدتها عدد من المحافظات الساحلية بداية من ليلة أمس، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، مع حركة نشيطة للرياح وسقوط الأمطار، وذلك بالتزامن مع بدء أيام نوة العوة، أو ما تعرف بـ نوة برد العجوزة، وهي التي تساءل عنها الكثيرون من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وعن المدة الزمنية لها.

ما هي نوة برد العجوزة؟

ومع انتشار التساؤلات عنها، نوضح في التقرير الآتي ما هي نوة برد العجوزة، وأهم المعلومات عنها، حسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

- تعتبر نوة برد العجوزة آخر النوات الباردة الشتوية التي تضرب محافظة الإسكندرية وعدد من المدن الساحلية خلال فصل الشتاء.

- عادة ما تبدأ نوة عوة وبرد العجوزة في يوم 24 مارس من كل عام، حيث أنها قد تتقدم أو تتأخر عن هذا الموعد عدة أيام.

- خلال أيام هذه النوة تهب على محافظة الإسكندرية أمطار غزيرة ورياح شرقية.

- وبما أنها آخر النوات الشتوية يقول الصيادون عن نوة برد العجوزة «عوة ما بعدها نوة».

- عادة ما تستمر نوة عوة لمدة 6 أيام.

- تسببت النوة في سقوط الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة من مدينة الإسكندرية.

- تزيد خلالها السحب المنخفضة والركامية التي يصاحبها سقوط أمطار متفرقة على الإسكندرية.

طقس الإسكندرية الأيام المقبلة

وحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن طقس محافظة الإسكندرية خلال الأيام المقبلة، تضمنت استمرار الاضطراب في حالة الطقس والأحوال الجوية، مع السقوط المستمر للأمطار، والنشاط المثير لحركة الرياح، يصاحبهما انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مدار 6 أيام حتى توقيت انتهاء نوة برد العجوزة.

ما هي النوة؟

وتعد النوة عبارة عن مجموعة من الاضطرابات الجوية التي تنشأ عنها دوامة هوائية دائرية أو بيضاوية ذات ضغط منخفض وسط مساحة ذات ضغط مرتفع، وفيها تندفع الرياح على شكل حلزوني نحو مركز ضغط منخفض، ويكون سيرها في اتجاه ضد عقارب الساعة، بحسب الأرصاد.