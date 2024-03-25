بعد مجموعة كبيرة من الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية من الملحمة التاريخية الحشاشين يقترب موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 15 الذي يحمل توقيع المخرج بيتر ميمي وبطولة كريم عبدالعزيز بجانب مجموعة كبيرة من الفنانين من مصر والوطن العربي، إذ إنّ من المقرر أن تحمل الحلقة الجديدة العديد من الأحداث المهمة.

حددت شبكة قنوات DMC موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 15 التى تعرض للمرة الأولى في تمام الساعة الـ 9:15 مساء، قبل أن تعاد مرتين في اليوم التالي ما بين الـ1:45 صباحا والـ4:15 مساء.

مسلسل الحشاشين الحلقة 15

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 15

أما موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC دراما الحلقة 15، يبدأ بعد عرض الحلقة على القناة الساعة 11 مساء، فتعاد الحلقة للمرة الأولى الساعة 6:30 صباحا، إضافة إلى إعادة ثانية الساعة 1:30 ظهرا، كما تتاح الحلقة طوال اليوم على منصة واتش آت الإلكترونية منذ عرضها الساعة 7:30 مساء.