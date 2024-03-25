بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية من الملحمة التاريخية الحشاشين، ينتظر الجمهور مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC رمضان 2024 الحلقة 15، حيث من المتوقع أن تتضمن الحلقة الجديدة العديد من الأحداث الهامة التي تتابع رحلة حسن الصباح الدموية في التحكم بميزان القوى في العالم خلال القرن الحادي عشر الميلادي.

يستطيع جمهور مسلسل الحشاشين مشاهدة الحلقة الجديدة على منصة WATCH IT الرقمية قبل مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC رمضان 2024 الحلقة 15، حيث تتيح المنصة لمشتركيها مشاهدة الحلقة الساعة 7:15 مساء، قبل موعد عرضها على التلفزيون.

مسلسل الحشاشين الحلقة 15

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مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC رمضان 2024 الحلقة 15

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC رمضان 2024 الحلقة 15 في تمام الساعة 9:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، كما تعاد الحلقة الساعة الـ 1:45 صباحا و4:15 مساء على قناة DMC، وفي الـ 6:30 صباحا والـ 1:30 ظهرا على DMC دراما.