مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. حسن الصباح يهدد زوجته: «جهنم للمشككين»

تخبر دنيا زاد زوجها حسن الصباح أنها غير مستعدة لخسارة أحد أبنائها في سبيل دعوته، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14، وأن يجعلهم خارج خططه التي يضعها من أجل توسيع دعوته، وأن كونهم أولادهم يجعل لديهم مسئولية في تعلم القيادة والفروسية والحكمة ولكن ليس القتل.

يغضب حسن الصباح من حديث زوجته ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14، ويقول لها إن المؤمنين في القلعة سوف يقولوا إن حسن الصباح ضن على أولاده بشرف الاستشهاد، أو أرسل الشباب للاستشهاد وتمسك بأولاده جانبه، ويتابع حديثه لها: «هو لو فيه مهمة لازم أعملها تفتكري مش هعملها يعنى لو لزم الأمر انزل من القلعة أقتل واتقتل تفتكري مش هعمل كدا».

مسلسل الحشاشين الحلقة 14

مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. حسن الصباح يهدد زوجتها بعد تشكيكها فيه

وبدأت دنيا زاد التشكيك في حسن الصباح والسخرية منه، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14، قائلة: «ومين هيدخلك الجنة إذا أنت اتقتلت.. مش أنت حسن الصباح»، وتخبره أنها تصدق دعوته طالما لا تمتد يده بسوء إلا أولادها، ليرد عليها: «في حلم جهنم كمان يا دنيا زاد للمؤمن والمؤمنة اللي بيشكوا في إيمانهم».