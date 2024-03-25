مكون سري يضاف إلى البيض لإزالة رائحته أثناء السلق.. «موجود في مطبخك»

سهولة سلق البيض والتخلص من رائحته من الأمور التي تهم فئة كبيرة من ربات البيوت، وتتسبب في معاناة كبيرة لهم لكن بعد ظهور خل التفاح واستخدامه مع البيض، أصبح الوضع سهلا، إذ يمكن استخدام خل التفاح مع البيض أثناء السلق للتخلص من الرائحة، والمكون الثاني هو الملح الذي يسرع من فترة سلق البيض في ساعات بسيطة «health line».

كيف يجرى استخدام الخل مع البيض؟

مزيل للروائح المرتبطة بالبيض، وذلك لأن خل التفاح معروف عنه أن له خصائص مضادة للبكتريا ولهذا السبب يمكن أن يزيل الروائح غير المرغوب بها، ويمكن خلط جزء من خل التفاح مع جزء من الماء لسلق البيض والتخلص من رائحته، أو يمكن عمل البيض في سلطة ووضع بضع قطرات من خل التفاح عليها.

ويساعد خل التفاح عند إضافته مع الماء أثناء سلق البيض على تماسك بياض البيض بسرعة، وهذا يكون مفيدا إذا تشققت القشرة أثناء السلق.

الملح خلال سلق البيض

عند إضافة الملح إلى ماء سلق البيض، يحدث تفاعل بين كلوريد الصوديوم وجزيئات الماء (H2O) ينتج عن هذا التفاعل ارتفاع سريع في درجة حرارة الماء، مما يسهم في تسوية البيض بشكل أسرع من المعتاد في الوقت نفسه، يندفع البخار بشكل متجانس.