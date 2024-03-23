أسعار البيض اليوم السبت 23-3-2024 في الأسواق المصرية

سجلت أسعار البيض اليوم السبت 23-3-2024 في الأسواق والمحال التجارية في مصر، استقرارًا ملحوظًا، إذ جاء متوسط سعر طبق البيض الأبيض بالنسبة للمستهلك نحو 157.93 جنيه، كما سجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 164.3 جنيه، ومتوسط سعر طبق البيض البلدي نحو 173.15 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزراء المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر البيض اليوم السبت 23 مارس 2024، في الأسواق والمزارع وبورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البط.

أسعار البيض اليوم في مصر

ووفقًا لبيانات بورصة الدواجن، فإن أسعار البيض مستقرة بشكل جيد بالنسبة لطبق البيض الأبيض والأحمر والبلدي، إذ سجل سعر طبق البيض البلدي بين 159 و160 جنيهًا، ويتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 149 و150 جنيهًا، وسعر طبق البيض الأحمر بين 149 و151 جنيهًا في المزرعة.

أسعار البط اليوم في مصر

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، تراجعت أسعار البط، ليتراوح سعر البط الفرنساوي ما بين 46 و47 جنيهًا، بينما أظهرت البيانات أنّ سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم يتراوح بين 13 و14 جنيهًا.