«علشان متزهقش».. 7 أكلات مختلفة من البيض احرص عليها في السحور

البيض من أهم الأطعمة التي ينصح بتناولها في وجبة السحور لما تقدمه للجسم من شعور بالشبع يمتد إلى عدة ساعات، ولحسن الحظ أنه من الممكن تحضير البيض بأكثر من طريقة منعا للشعور بالملل من تناوله بطريقة واحدة كل يوم، وخلال السطور التالية نستعرض عدة وصفات مختلفة لتناول البيض.

طرق مختلفة لتحضير البيض

يتميز البيض بمرونة عالية في تحضير الطعام تجعل من الممكن إعداده بعدة طرق، نذكر أبرزها تبعا لموقع « just food»:

1. ساندويتش بيض، وتقوم الطريقة على فكرة إضافة بعض المكونات التي تضيف قيمة غذائية للبيض وتكسبه مذاقا لذيذا مثل الجبن والبطاطس، وفي هذه الطريقة يتم تحضير ساندوتش مكون من شريحة الجبن المفضل لديك مع بيضة مقلية ومن فوقهما شرائح من البطاطس المقلية.

2. فطيرة البيض، وهي من الوصفات البسيطة التي تعتمد على الخبز المحمص المفيد لمرضى السكر لانخفاض سعراته الحرارية، ويمكن تحضير البيض في هذه الطريقة من خلال دهن الخبز المحمص بالزبدة المذابة وتفتيت نوع الجبن المفضل فوقه ومن ثم إضافة طبقة من البيض المقلي والثوم المفروم.

3. بيض بالكريمة، وفي هذه الوصفة يتم إضافة الكريمة الثقيلة مع بيضتين وبعض الزبدة وقليل من الجبن المبشور في طبق عميق يوضع بالفرن.

4. بيض بالكركم الذي يعتبر إضافة صحية للبيض عند خفقه يكسبه اللون الذهبي المميز مع كثير من الفوائد مثل الوقاية من السرطان.

طريقة إعداد الشكشوكة

5. بيض بالطماطم والبصل أو ما يسمى بـ«الشكشوكة» التي يتم تحضيرها عن طريق إضافة البصل والطماطم والخضار ثم تقليبها حتى تمتزج مع بعضها وبعد ذلك يوضع البيض المخفوق مع إمكانية إضافة الجبن المبشور وإدخال الطبق الفرن حتى ينضج.

6. بيض مسلوق على الطريقة التركية، ويتم في هذه الوصفة إضافة البصل المقلي مع ملعقة كبيرة من الزيت والكمون، وإضافته على البيض المسلوق بعد تقسيمه نصفين ووضع شريحة طماطم بداخلهما.

7. بيض مسلوق باللبن، ويمكن صنعه من خلال وضع البيضة كاملة في إناء مغمور باللبن وإضافة البهارات المناسبة مثل الزعتر والنعناع وبعد ذلك يوضع الإناء بالفرن وينتظر نصف ساعة حتى يتماسك.