انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم.. اعرف وصل كام

انخفاض ملحوظ سجَّله سعر كرتونة البيض اليوم من النوع البلدي بواقع 2 جنيه، وذلك بالأسواق والمحال التجارية، إذ جاء متوسط سعر طبق البيض الأبيض بالنسبة للمستهلك نحو 157 جنيهًا، كما سجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 164 جنيهًا، ومتوسط سعر طبق البيض البلدي نحو 171 جنيهًا، وفقًا للأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزراء المصري.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم السبت 23 مارس 2024 في الأسواق والمزارع وبورصة الدواجن، إضافة إلى أسعار البط.

أسعار البيض اليوم في مصر

ووفقًا لبيانات بورصة الدواجن، فإن أسعار البيض مستقرة بشكل جيد بالنسبة لطبق البيض الأبيض والأحمر والبلدي، إذ سجل سعر طبق البيض البلدي 171 جنيهًا، والأبيض 157 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض الأحمر لـ164 جنيهًا تسليم أرض المزرعة.

أسعار البط اليوم في مصر

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، تراجعت أسعار البط، ليتراوح سعر البط الفرنساوي ما بين 46 و47 جنيهًا، بينما أظهرت البيانات أنّ سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم يتراوح بين 13 و14 جنيهًا.