مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15.. ما حقيقة الكتاب المسحور؟

تشهد أحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8 المُذاع على قناة أون، استمرار الكبير أوي في البحث عن عقد الزواج العرفي بالعفريتة لوجي.

الكبير أوي داخل غرفة الكبير هبل

واضطر الكبير أوي إلى دخول غرفة شقيق جده «الكبير هبل» رغم أنّها مهجورة منذ سنوات، لإنقاذ نجله وشقيقه وزوجته من يد العفريتة، التي اكدت له أنّ العقد العرفي الذي سيحضره لها من غرفة الكبير هبل سيكون مقابل نجله وشقيقه وزوجته.

وداخل الغرفة المهجور وجد الكبير بصحبة العترة وهجرس ونفادي أشياء غريبة، منها عصير مانجو فريش ولاب توب، رغم وفاة «الكبير هبل» منذ سنوات طويلة، كما وجد عددا كبيرا من الخطاباات الغرامية، وكانت المفاجاة هو الحصول على كتاب مسحور به رسمة غريبة، وهو ما تكشف تفاصيله الحلقه 15 من المسلسل.

مسلسل الكبير أوي 8

يشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 8 عدد من نجوم الكوميديا، أبرزهم أحمد مكي ومحمد سلام ومصطفى غريب وحاتم صلاح ورحمة أحمد.