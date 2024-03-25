مسلسل بابا جه الحلقة 15.. أكرم حسني يبدأ مشروع «أب للإيجار»

توالت الأحداث في الحلقة 14 من مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني، حيث شهدت حضور مستثمر مهتم بمشروع «بابا جه» لشرائه، وقدم المستثمر 15 مليون جنيه وعقد لمدة 10 سنوات لهشام لإدارته، مع خطة لتوسيع المشروع في الشرق الأوسط، ويرفض ياسر العرض الأول، وفي النهاية يتم الاتفاق على 30 مليون جنيه.

مسلسل بابا جه الحلقة 14

وتوالت الأحداث بعد انتشار فيديو لهشام على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث مع نيللي العروسة في الحلقة السابقة، حيث كان يؤدي دور والدها، وأثار الفيديو حزن هشام، وحاولت ولاء تهدئته وأخبرته أنّه يجب أن يستمر في عمله، لأن ما يقدمه هو طلب مهم ومحبوب من الجمهور، وبالفعل زاد الإقبال على هشام كأب للإيجار وأصبح معروفًا بين الناس، حيث توالت طلبات التصوير لديه.

الحلقة 15 مسلسل بابا جه

وتُعرض الحلقة 15 من مسلسل بابا جه على قناة DMC دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحا والساعة 4.30 مساء، وتُعرض على منصة watch it الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بالتزامن مع عرضه على شاشة DMC ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل بابا جه

يشارك في مسلسل بابا جه، تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين وإخراج خالد مرعي، والبطولة لـ أكرم حسني، نسرين أمين، محمد أوتاكا، سماء ابراهيم، فريال يوسف، ولافينيا نادر، ومعهم الكثير من ضيوف الشرف.