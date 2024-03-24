ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 14.. أكرم حسني يتفق على مشروع مقابل 30 مليون جنيه

تتوالى الأحداث المثيرة في مسلسل بابا جه حيث يتصالح هشام «أكرم حسني» مع ولاء «نسرين أمين»، وتعود الحياة إلى طبيعتها في منزلهما، إذ بدأت ولاء تقدر الشهرة الجديدة لهشام على السوشيال ميديا، وتشجعه على عدم الشعور بالإحباط بسببها، وتزداد شهرته ويصبح مطلوبًا أكثر في عمله، مما يجعل ولاء وياسر ابن عمته «محمد أوتاكا» يساعدانه في إدارة خدمة عملاء موقع بابا جه.

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 14

مع زيادة الطلب على خدماته، ينشغل هشام وولاء عن ابنتهما جودي، مما يؤدي إلى غياب هشام عن عيد ميلادها بسبب التزامه بمهمة عيد ميلاد آدم، وفكرت ولاء في توسيع نطاق العمل بزيادة عدد الآباء المتاحين، ويتم اختيار عدة أشخاص للانضمام إلى المشروع.

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 14

تتعقد الأمور عندما يرسل هشام أحد الآباء لزياد، ابن نهى «فريال يوسف»، الذي لا يستقبل الفكرة بحماس، واتصلت به نهى وأخبرته بذلك، وقام هشام بزيارة أبو نهى ليخبره بأن عائلته بحاجة إليه، محاولًا إصلاح العلاقات الأسرية، ولكن أبو نهى أخبره أن لا يتدخل فيما لا يعنيه.

الاستثمار في بابا جه

تأخذ القصة منعطفًا دراميًا عندما يأتي شقيق ولاء بمستثمر مهتم بمشروع "بابا جه"، في البداية، يرفض هشام الفكرة لأنها جاءت من أشرف، لكن ولاء تقنعه بالنظر في العرض.

يقدم المستثمر 15 مليون جنيه للاستثمار في المشروع مع عقد لمدة عشر سنوات لهشام لإدارته، مع خطة لتوسيع المشروع في الشرق الأوسط، يرفض ياسر العرض الأولي ويتفقون في النهاية على 30 مليون جنيه.

جودي تستأجر هشام

تصل الأحداث إلى ذروتها عندما يتلقى ياسر طلبًا خاصًا لهشام، وأخبره ياسر بهذا الطلب، لكن هشام يفاجأ عندما اكتشف أن جودي، ابنته هي من تنتظره، يغمره الأسى لأنه لم يكن موجودًا، وتنتهي الحلقة بمشهد مؤثر يظهر فيه هشام وقد احمرت عيناه من الحزن.